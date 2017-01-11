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​Украина продаст Черноморское морское пароходство

Когда-то компания была мощнейшим в Европе пароходством.

​Украина продаст Черноморское морское пароходство
Фото: forumkiev.com

Кабинет министров решил приватизировать государственную судоходную компанию "Черноморское морское пароходство", которая в свое время была крупнейшей в Европе.

Об этом говорится в газете ФГИ "Ведомости приватизации".

Первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн грн, остаточная – 83,168 млн грн.

Во времена СССР Черноморское пароходство располагало флотом в 400 судов. В 1990 годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги, отмечает "Интерфакс-Украина".

В 2003 году Хозяйственный суд Одесской области начал дело о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006 года по решению кредиторов компании началась процедура санации. В 2011 году Государственная служба морского и речного транспорта ("Укрморречфлот") заявляла, что активы ЧМП останутся в госсобственности и не будут использоваться для погашения кредиторской задолженности предприятия.

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Тэги: приватизация, судоходство, Черноморское морское пароходство

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