"Динамо" попало под списание средств в Приватбанке Футбольный клуб был признан связанным лицом.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Футбольный клуб "Динамо" попал под списание средств в Приватбанке во время его национализации, потому что был признан связанным лицом.

Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 28 декабря.

13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц, признала "Динамо" связанным с Приватбанком лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и "Динамо".

Сколько именно денег потеряло "Динамо", в определении не говорится.

Футбольный клуб попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств.

Судебное заседание по делу состоится 19 января.

Напомним, что президентом ФК "Динамо" является Игорь Суркис. Братья Игорь и Григорий Суркисы - крупные украинские бизнесмены. Их основные активы находятся в энергетике, также они владеют А-банком, который был приобретен у Приватбанка.

В Приватбанке перед национализацией была "дыра" в 148 млрд гривен. Часть этих средств были решено покрыть за счет связанных лиц.