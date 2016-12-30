Одесский припортовый завод остановился Руководитель предприятия уволился.

Фото: opz.odessa.net

Одесский припортовый завод сообщил, что останавливает производства и цехи.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - сообщается на сайте ОПЗ.

Сейчас завод по согласованию с Фондом государственного имущества ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде его целостного комплекса на длительный период.

Тем временем многолетний председатель правления ОПЗ Валерий Горбатко уволился со своей должности, сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наблюдательный совет завода принял отставку Горбатко 28 декабря. Тот сослался на проблемы со здоровьем.

Горбатко руководил ОПЗ с 1986 года.

Напомним, Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен. Чтобы предприятие смогло выплатить долг "Нафтогазу", Кабинет министров решил остановить завод и сдать его в аренду.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.