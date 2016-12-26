Силовики заблокировали работу 95 заправок "БРСМ-Нафта" Всего в сети 166 АЗС.

Фото: brsm-nafta.com

Государственная фискальная служба и полиция блокируют работу около 95 автозаправочных комплексов (АЗК) "БРСМ-Нафта".

"Закрыто около 95 АЗК. Повсюду расставлены представители полиции, Нацгварлии и ГФС", - сообщил директор департамента стратегического маркетинга сети Александр Мельничук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Сеть "БРСМ-Нафта" насчитывает около 166 АЗС в разных регионах Украины.

Напомним, в рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов 1 ноября 250 сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и ГФС проводили обыски в группе компаний БРСМ. "Согласно решению суда, в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений. В дальнейшем мы планируем передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго", – сообщал тогда в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

Сеть заправок "БРСМ-Нафта" была создана еще в середине 90-х годов, но пик роста ее автозаправочной сети пришелся на 2010-2013 годы. Эти успехи связывают с именем Эдуарда Ставицкого, министра энергетики и угольной промышленности при Викторе Януковиче.

Ставицкий неоднократно отрицал, что владеет долей в "БРСМ-Нафте", но журналистские расследования неоднократно доказывали обратное.