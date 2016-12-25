Во время переговоров о национализации из "Приватбанка" активно выводились деньги С банковской карты Коломойского списали 28 млн грн.

Фото: uainfo.org

Во время переговоров по национализации "Приватбанка" с участием его ключевого акционера Игоря Коломойского из финучреждения начали активно выводиться средства.

Как об этом пишет Юрий Сколотяный в статье для "Зеркала недели".

"По данным ZN.UA, за период с 16 по 19 декабря с.г. валютная ликвидность банка сократилась на 261 млн долл., а гривневая - на 729 млн. Причем существенное влияние на последнюю цифру оказал не так отток средств вкладчиков, как перечисление связанными лицами Никопольскому заводу ферросплавов и Запорожскому ферросплавному заводу (оба принадлежат Коломойскому. - ред.) на сумму 1,5 млрд грн. При этом из общего уменьшения клиентских средств на 6,4 млрд грн на долю юрлиц пришлось 5,69 млрд, из которых 4,35 млрд в НБУ относят на операции связанных лиц", - говорится в статье.

"Отток по средствам физлиц составил 723 млн грн, из которых 28 млн были получены в кассе банка после списания с карточки Коломойского", - отмечает Сколотяный.

Автор указывает на то, что по внутренним счетам банка также началось активное движение. "При практически неизменном объеме кредитного портфеля банком проводились значительные объемы реструктуризации, погашения задолженности и возобновления старых кредитов, негативно влиявших на качество активов. Есть подозрения о массовом выводе кредитных залогов", - пишет обозреватель.

По информации Сколотяного, данные факты стали для правительства "последней каплей" толкнувшей его к решению о полной, а не частичной национализации.

Напомним, правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации Приватбанка. Крупнейший банк страны перейдет в 100%-ную государственную собственность. 19 декабря в банк была введена временная администрация, которая проработает три дня. После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.