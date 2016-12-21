Совет НБУ утвердил денежно-кредитную политику на 2017 год Приоритетной целью Нацбанка определена ценовая стабильность.

Заседание совета НБУ Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Совет Нацбанка в среду утвердил основные положения денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу. Об этом сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

Совет признал приоритетной целью обеспечение ценовой стабильности. Приоритетом деятельности правления НБУ должно стать снижение инфляции до однозначного показателя и удержания ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.

Национальный банк также должен способствовать финансовой стабильности, в том числе банковской системы, при условии, что это не препятствует достижению приоритетной цели.

Кроме того, НБУ поручено способствовать соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддерживать экономическую политику правительства Украины, если это не препятствует достижению целей по ценовой и финансовой стабильности.

Совет Нацбанка подтвердил сохранение режима плавающего обменного курса.

"Это не означает его неконтролируемость. Ведь устранение избыточных курсовых колебаний - это предпосылка и ценовой, и финансовой стабильности. При этом со временем планируется, что влияние Национального банка на обменный курс будет исключительно опосредованным путем применения рыночных механизмов, таких как процентная политика. Роль валютных интервенций постепенно сокращаться по мере снятия административных ограничений и углубления валютного рынка. Процесс валютной либерализации должен быть постепенным, чтобы не навредить выполнению целей по ценовой и финансовой стабильности", - сообщается на странице Данилишина в фейсбуке.

Напомним, в ноябре свой проект по денежно-кредитной политике Совету НБУ представило правление регулятора. Документ опубликован на сайте НБУ. Содержание документа не устроило некоторых членов совета, в том числе его главу Богдана Данилишина. Поэтому в четверг, 15 декабря, в Совете появился альтернативный проект от Данилишина.

В итоге Совет договорился сделать третий, компромиссный вариант.