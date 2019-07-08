Первая партия скорых от Фонда Рината Ахметова отправилась в региональные больницы

30 новых, современных скорых из 200 запланированных уехали во все регионы Украины. Это крупнейший за 28 лет независимости страны частный проект в области неотложной медицины.

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал первые 30 скорых областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях страны. Речь идёт об автомобилях типа В Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций. В машинах установлены портативные системы реанимации.

Ещё 170 карет скорой помощи Фонд передаст больницам по всей Украине до конца 2019 года. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны. Проект реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счёт его средств.

По сути, каждая скорая – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

– Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент скорой – с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в ДТП – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект, – рассказывает директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

– 200 скорых от Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда. – Фонд бы очень хотел, чтобы людям не нужно было вызывать скорые. Но ещё больше мы хотим, чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считанные минуты.

По данным социологического исследования КМИС, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. Как подчеркнула Наталья Емченко, благотворительность в области медицины и спасения человеческой жизни всегда были важными среди направлений в работе Фонда Рината Ахметова.

С 2007 года Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ «Рак излечим» и «Стоп туберкулез». Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как «Здоровое сердце», «Реабилитация раненых детей», «Лекарства детям», «Теперь я слышу».

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

Источник https://fund.fdu.org.ua/news/18191