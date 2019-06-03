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Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал

Семенов работал на телеканале с момента его запуска в августе 2017 года.

Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Алексей Семенов
Фото: nv.ua

Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов покидает должность.

Об этом сообщает Новое время.

"Да, сегодня написал заявление", - сообщил Семенов журналистам.

Генеральный директор "Прямого" Евгения Захарова подтвердила уход Семенова. О причинах, по ее словам, сообщит он сам, пишет Детектор Медиа. На вопрос, кто будет генеральным продюсером вместо него, она ответила: "Кто будет - посмотрим".

3 июня Алексей Семенов попрощался с коллективом.

Семенов - гражданин России, более 10 лет работающий на медиарынке Украины. О выходе из российского гражданства он ни разу не заявлял.

Алексей Семенов в качестве генерального продюсера работал на запуском или перезапуском информационных телеканалов 112 Украина (2013-2014 годы) и NewsOne (2015-2017 годы). В 2017 году возглавил телеканал Tonis, который переформатировал на телеканал "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

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