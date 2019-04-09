Минздрав опубликовал инструкцию о том, как правильно посещать пациентов в реанимации

Министерство здравоохранения опубликовало пошаговую инструкцию для родственников пациентов, находящихся в реанимации. Несмотря на то, что Минздрав разрешил доступ родных к пациентам в реанимационных отделениях, во многих случаях больницы ограничивают свободный доступ к таким пациентам.
"Свободный доступ для родственников или знакомых пациентов отделений интенсивной терапии ("реанимации") разрешен приказом МЗ Украины №592 от 2016 года. Результаты исследований показывают, что до сих пор лишь половина людей знает о такой возможности, а круглосуточный доступ работает в 21% случаев. Рассказываем подробно, как реализуется право на свободный доступ в отделение интенсивной терапии и что делать, если туда не пускают", - сказано в сообщении Министерства.
Согласно исследованию, проведенного ОО "Горизонтали" и Info Sapiens, только 21% посетителей имели беспрепятственный доступ в круглосуточном режиме. В 30% случаев пускали только на короткое время с согласия врача или младшего персонала, а 28% посетителей могли свободно посещать пациентов в установленные часы (для детских реанимаций этот показатель составлял 48%). Каждого пятого - 21% посетителей - не пустили в отделение интенсивной терапии. Исследование отмечает, что 10% родственников были вынуждены оспаривать право на вход, при этом вопрос доступа не был связан с коррупцией: деньги от родных требовали только в 4% случаев.
Исследование показало, что наиболее сложные и болезненные моменты для пациентов и посетителей - это отношение персонала, ограничение доступа и отсутствие информации. "Они более болезненны, чем тяжелое состояние пациента", - сказано в сообщении Минздрава.
Согласно действующим нормативным актам:
- право на допуск к пациенту любого возраста действует 24/7 и обеспечивается учреждением здравоохранения;
- один посетитель может находиться у постели пациента без временных ограничений;
- одновременно у пациента может быть не более двух человек, исключения обсуждаются с врачом;
- посетителем может быть любое лицо независимо от родственных отношений.
Что делать, если не пускают в отделение интенсивной терапии:
- Не конфликтуйте, не угрожайте, не нападайте: если вы будете действовать агрессивно, врач имеет право вызвать полицию. Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, он нарушает Приказ Министерства здравоохранения №592 от 15.06.2016.
- Если вам категорически отказывают, обратитесь к главному врачу с письменным заявлением, зарегистрировав его у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте. Если главный врач отсутствует, обращайтесь к исполняющему его обязанности.
- Если главный врач тоже отказал, обратитесь с письменной жалобой (электронной или обычной почте) в департамент (управление) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилия главного врача. Также можно обратиться по телефону в областной или городского департамента (управления, отдела) здравоохранения (можно найти на сайте облсовета или местного совета).
- В выходные и праздничные дни горячие линии не работают, руководства больницы нет на работе. Если дежурный врач не пускает в отделение, вы имеете право вызвать полицию, чтобы составить протокол.
Более подробная информация о посещении ОИТ размещена на сайте http://reanimation.in.ua/
Как вести себя в отделении интенсивной терапии
- Возьмите с собой антисептическую жидкость для дезинфекции рук и постоянно ею пользуйтесь.
- Если вы чувствуете себя простуженным, не заходите в палату, не подвергайте близкого человека и других пациентов опасности.
- Не заходите в реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или с сильным запахом табака.
- Вокруг вас будут тяжелобольные люди, много разных запахов и звуков. Настройтесь на это перед входом в палату и сдерживайте эмоции.
- Ни в коем случае не трогайте аппаратуру, к которой подключены пациенты, это может быть критичным для их здоровья и жизни. Если аппаратура начала необычно звучать или вам показалось, что с пациентом что-то случилось, срочно позовите медицинский персонал. Ни в коем случае не пытайтесь что-то сделать с пациентом и аппаратурой самостоятельно. В таких случаях не паникуйте, не кричите, оставьте палату и доверьтесь врачам.
- Прислушивайтесь к инструкциям, советам и просьбам медицинского персонала. Не мешайте медикам, не конфликтуйте с ними. Команда отделений работает для того, чтобы сохранить жизнь и помочь пациенту. Они квалифицированные и опытные специалисты.
- Уважайте комфорт других пациентов, не разговаривайте громко, не рассматривайте людей, не заходите в другие палаты. Любой вопрос лучше обсудить с медицинским персоналом вне палаты.
- Не используйте мобильный телефон в палате. Не рекомендуется вести видеосъемку палаты, персонала, других пациентов и их родственников. Относитесь с уважением к приватности других людей.
- Медицинский персонал может попросить вас выйти из палаты из-за необходимости провести определенные манипуляции с вашим близким человеком или с другими пациентами. Пожалуйста, прислушивайтесь к этим просьбам.
- Позаботьтесь о себе, ведь ваше состояние тоже влияет на вашего близкого человека. Не надо находиться в палате круглосуточно - вам необходимо регулярно есть и спать, выходить из помещения.