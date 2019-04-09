Минздрав опубликовал инструкцию о том, как правильно посещать пациентов в реанимации

Доступ в отделения интенсивной терапии открыт для родственников и знакомых с 2016 года.

Министерство здравоохранения опубликовало пошаговую инструкцию для родственников пациентов, находящихся в реанимации. Несмотря на то, что Минздрав разрешил доступ родных к пациентам в реанимационных отделениях, во многих случаях больницы ограничивают свободный доступ к таким пациентам.

"Свободный доступ для родственников или знакомых пациентов отделений интенсивной терапии ("реанимации") разрешен приказом МЗ Украины №592 от 2016 года. Результаты исследований показывают, что до сих пор лишь половина людей знает о такой возможности, а круглосуточный доступ работает в 21% случаев. Рассказываем подробно, как реализуется право на свободный доступ в отделение интенсивной терапии и что делать, если туда не пускают", - сказано в сообщении Министерства.

Согласно исследованию, проведенного ОО "Горизонтали" и Info Sapiens, только 21% посетителей имели беспрепятственный доступ в круглосуточном режиме. В 30% случаев пускали только на короткое время с согласия врача или младшего персонала, а 28% посетителей могли свободно посещать пациентов в установленные часы (для детских реанимаций этот показатель составлял 48%). Каждого пятого - 21% посетителей - не пустили в отделение интенсивной терапии. Исследование отмечает, что 10% родственников были вынуждены оспаривать право на вход, при этом вопрос доступа не был связан с коррупцией: деньги от родных требовали только в 4% случаев.

Исследование показало, что наиболее сложные и болезненные моменты для пациентов и посетителей - это отношение персонала, ограничение доступа и отсутствие информации. "Они более болезненны, чем тяжелое состояние пациента", - сказано в сообщении Минздрава.

Согласно действующим нормативным актам:

право на допуск к пациенту любого возраста действует 24/7 и обеспечивается учреждением здравоохранения;

и обеспечивается учреждением здравоохранения; один посетитель может находиться у постели пациента без временных ограничений ;

; одновременно у пациента может быть не более двух человек , исключения обсуждаются с врачом;

, исключения обсуждаются с врачом; посетителем может быть любое лицо независимо от родственных отношений.

Что делать, если не пускают в отделение интенсивной терапии:

Не конфликтуйте, не угрожайте, не нападайте: если вы будете действовать агрессивно, врач имеет право вызвать полицию. Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, он нарушает Приказ Министерства здравоохранения №592 от 15.06.2016.

Если вам категорически отказывают, обратитесь к главному врачу с письменным заявлением , зарегистрировав его у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте. Если главный врач отсутствует, обращайтесь к исполняющему его обязанности.

, зарегистрировав его у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте. Если главный врач отсутствует, обращайтесь к исполняющему его обязанности. Если главный врач тоже отказал, обратитесь с письменной жалобой (электронной или обычной почте) в департамент (управление) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилия главного врача. Также можно обратиться по телефону в областной или городского департамента (управления, отдела) здравоохранения (можно найти на сайте облсовета или местного совета).

В выходные и праздничные дни горячие линии не работают, руководства больницы нет на работе. Если дежурный врач не пускает в отделение, вы имеете право вызвать полицию, чтобы составить протокол.

Более подробная информация о посещении ОИТ размещена на сайте http://reanimation.in.ua/

Как вести себя в отделении интенсивной терапии