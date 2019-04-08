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Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы

Их команда после этого проиграла клубу из Первой лиги.

Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы
Фото: facebook.com/ultras.karpaty

Около 250 фанатов львовских "Карпат" 6 марта разгромили три вагона поезда №120 "Львов - Запорожье".

Об этом сообщило издание "Укрзализныци" "Магистраль".

"Пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнюю одеяло и три огнетушителя", - подсчитали железнодорожники.

Болельщики ехали в Александрию на матч кубка Украины против клуба "Ингулец" (Петрово), который "Карпаты" впоследствии проиграли.

Сотрудники железной дороги вызывали полицию почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из сотрудников правоохранительных органов не смог угомонить хулиганов.

Поврежденные вагоны нуждаются в ремонте.

Напомним, что владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский подозревается в совершении смертельного ДТП и скрывается от правосудия за границей.

ФК "Карпаты" с 24 очками находятся на 9 месте в чемпионате Украины.

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