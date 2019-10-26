Зеленский назначил нового главу Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Луганской областной госадминистрации. С 25 октября эту должность вместо Виталия Комарницкого получил Сергей Гайдай, бывший глава Мукачевской райадминистрации на Закарпатье.

Об этом говорится в указах №766-767 от 25 октября.

Комарницкий был губернатором Луганской области меньше четырех месяцев. Он заявлял, что отставка была его решением.

Сергей Гайдай - уроженец Луганской области.

В период с 2008 по 2010 год работал помощником депутата Киевского городского совета Алексея Резника. В период с 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

В 2015 году был избран депутатом Мукачевской районной рады VII созыва. В период с 8 сентября 2015 года по 28 ноября 2018 года был председателем Мукачевской райгосадминистрации.

20 октября 2019 года Кабинет Министров утвердил Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА.