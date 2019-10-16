Это касается и средств, по которым уже есть решения суда, а также поиска других активов.

Президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Латвию обсудил с президентом Эгилсом Левитсом тему возвращения выведенных средств бывших украинских высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с украинскими экс-чиновниками, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, и поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - сказал Зеленский по итогам переговоров.

В свою очередь, президент Латвии отметил, что необходимо подождать решения суда, а также есть договоренность, что украинская сторона должна предоставить необходимые доказательства для решения этого вопроса.

Зеленский также сообщил, что обсуждал с Левитсом трудности в работе латвийского бизнеса в Украине. Президент подчеркнул, что защита иностранных инвесторов является одним из приоритетов для Украины.

"За этот короткий период мы уже достигли позитива в некоторых делах латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззаконию. Украинское правосудие возобновило справедливость. Уверен, что такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний", - отметил Зеленский.

По его мнению, это демонстрирует начало позитивных изменений в нашей стране и улучшение бизнес-климата. Зеленский пригласил латвийский бизнес инвестировать в Украину.

Он также отметил важность проведения судебной реформы. "Нам нужны изменения в Украине, поэтому нам нужны новые судьи", - сказал он. Левитс добавил, что Латвия уже прошла этот путь и делится своим опытом с Украиной.

Также на встрече президенты двух стран обсуждали вопросы энергетики, в частности строительство газопровода "Северный поток-2", который представляет угрозу для Украины.

Напомним, в 2016 году Латвия взыскала в свой госбюджет 50 млн евро, которые принадлежали бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег. Как пояснил генеральный прокурор страны, Украина не предоставила информации о том, что эти деньги были украдены у государства и их следует вернуть.

В январе 2017 года на переговоры в Ригу ездил экс-генпрокурор Юрий Луценко. Сообщалось, что были достигнуты договоренности о содействии латвийских коллег в расследовании уголовных дел в отношении украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных ими активов.

Также в Украине было создано Агентство возвращения активов.