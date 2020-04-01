Все сферы креативных и культурных индустрий показывают приблизительно одинаковое падение продаж за первые две недели карантина – 50%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством экономического развития PPV Knowledge Networks при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

В опросе приняли участие 225 респондентов, он проводился с 23 по 30 марта.Так, согласно результатам опроса, 72% респондентов считают креативный бизнес более уязвимым к последствиям пандемии коронавируса COVID-19, чем другие сферы.

38% опрошенных потеряли большую часть доходов во время карантина (около 75% и больше), и только 8% ответили, что карантин никак не повлиял на их доходы. 27% респондентов не могут перевести бизнес онлайн и нуждаются в специальных программах стимулирования.

В целом 57% респондентов отметили, что нуждаются в специальном пакете экономического стимулирования, а 48% – в налоговых льготах, которые повысят спрос на их услуги.

По результатам опроса его организаторы составили рекомендации для правительства: снизить налоговую нагрузку на предпринимателей в креативных и культурных индустриях; разработать антикризисные программы поддержки для таких бизнесов, которые не могут работать в онлайн-режиме и т.д.

Полностью результаты опроса можно почитать по ссылке.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Министерство финансов вносит изменения в бюджет на 2020 год. В первой редакции правок предлагалось практически полностью лишить сектор культуры государственного финансирования на проекты и развитие, оставив только расходы на зарплатный фонд.

После протеста со стороны государственных институций и представителей индустрий это решение пересмотрели, но правки в бюджет все еще не приняты парламентом и дорабатываются правительством и депутатами в комитетах.