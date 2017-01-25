Стало известно содержание проекта конституции Сирии, написанного Россией В Сирии должна появиться курдская автономия.

Фото: EPA/UPG

Российское издание РБК опубликовало основные положения проекта Конституции Сирии, который был написан Россией и представлен на переговорах в Астане 23-24 января.

Источник, близкий к сирийской оппозиции, передал в распоряжение издания текст поправок, состоящий из 27 пунктов.

Они предполагают, в частности, изменение названия сирийского государства. Вместо Сирийской Арабской Республики страна, в случае одобрения российского варианта, будет носить официальное название Сирийская Республика. Предлагается отменить положение, согласно которому "исламское право должно быть основным источником законодательства".

В случае принятия документа, главой государства сможет стать немусульманин. Выбирать президента будут на семилетний срок без права переизбрания.

Парламент Сирии будет называться Народной ассамблеей. В нем предлагается отменить существующую систему квотирования мест, в соответствии с которой половина места выделялась рабочим и крестьянам, а другая - представителям иных социальных категорий. Парламенту от президента перейдет право назначать судей Верховного конституционного суда. Также депутаты будут назначать и снимать с должности главу Национального банка.

Также планируется создать новый орган - Ассамблею регионов, согласие которой понадобится президенту для, например, объявления режима чрезвычайного положения или мобилизации.

Россия предлагает признать автономию курдских районов, а также равенство курдского и арабского языков на территории курдских районов самоуправления. Кроме того, предлагается дать право любому другому региону страны установить в соответствии с законом язык, используемый большинством населения региона, в дополнение к государственному языку.

Действующая Конституция Сирии была принята на референдуме в 2012 году, после начала военного конфликта.

Напомним, 23 и 24 января в Астане прошли переговоры по ситуации в Сирии. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в стране.

Уже анонсирован следующий раунд переговоров - тоже в Астане. Соединенные Штаты настаивают на продолжении переговоров в Женеве.

В переговорах в Астане участвовали представители повстанцев и правительства Сирии, причем впервые делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп. Правда, прямых переговоров между враждующими сторонами не было.

Позднее представители оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением по результатам встречи.