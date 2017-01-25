В России арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" по делу о госизмене Руслан Стоянов якобы передал взятку главному по интернет-бизнесу в ФСБ.

В России в конце декабря был задержан глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. В настоящее время он находится в СИЗО "Лефортово".

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" агентству "Интерфакс" подтвердили факт ареста Стоянова.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что арест Стоянова может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Источники газеты утверждают, что расследование в отношении Михайлова ведет управление собственной безопасности ФСБ. Он подозревается в нарушении ст.275 УК России (Государственная измена). Якобы Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

Собеседники "Коммерсанта" утверждают, что дело в отношении Михайлова может отразиться на рынке кибербезопасности и электронной коммерции. По их словам, именно Михайлов "по сути курировал весь интернет-бизнес в России".

Напомним, в октябре Украина исключила из списка санкции российскую компанию "Лаборатория Касперского" (Москва), однако оставила в санкционном перечне ее дочернюю компанию ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев).