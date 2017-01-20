Администрация Трампа проверит программы гуманитарной помощи другим странам
Рекс Тиллерсон намерен бороться с хищениями в коррумпированных режимах.
Рекс Тиллерсон
Программы гуманитарной помощи другим странам подвергнутся тщательному анализу со стороны новой администрации США.
На недавних слушаниях по утверждению Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США был поднят вопрос о том, как предотвратить хищение коррумпированными режимами гуманитарной помощи от США, передает "Голос Америки".
"Если мы собираемся отправить помощь в страну, где есть риск того, что ее украдут, нужно проанализировать, что мы можем сделать для того, чтобы помощь надлежаще расходовалась", - отметил Тиллерсон.
Сейчас на программы гуманитарной помощи США выделяют 34 млрд долларов. Америка является крупнейшим глобальным донором.