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Администрация Трампа проверит программы гуманитарной помощи другим странам

Рекс Тиллерсон намерен бороться с хищениями в коррумпированных режимах.

Администрация Трампа проверит программы гуманитарной помощи другим странам
Рекс Тиллерсон
Фото: podrobnosti.ua

Программы гуманитарной помощи другим странам подвергнутся тщательному анализу со стороны новой администрации США.

На недавних слушаниях по утверждению Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США был поднят вопрос о том, как предотвратить хищение коррумпированными режимами гуманитарной помощи от США, передает "Голос Америки".

"Если мы собираемся отправить помощь в страну, где есть риск того, что ее украдут, нужно проанализировать, что мы можем сделать для того, чтобы помощь надлежаще расходовалась", - отметил Тиллерсон.

Сейчас на программы гуманитарной помощи США выделяют 34 млрд долларов. Америка является крупнейшим глобальным донором.

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Тэги: США, гуманитарная помощь, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон

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