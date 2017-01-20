Администрация Трампа проверит программы гуманитарной помощи другим странам Рекс Тиллерсон намерен бороться с хищениями в коррумпированных режимах.

Рекс Тиллерсон Фото: podrobnosti.ua

Программы гуманитарной помощи другим странам подвергнутся тщательному анализу со стороны новой администрации США.

На недавних слушаниях по утверждению Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США был поднят вопрос о том, как предотвратить хищение коррумпированными режимами гуманитарной помощи от США, передает "Голос Америки".

"Если мы собираемся отправить помощь в страну, где есть риск того, что ее украдут, нужно проанализировать, что мы можем сделать для того, чтобы помощь надлежаще расходовалась", - отметил Тиллерсон.

Сейчас на программы гуманитарной помощи США выделяют 34 млрд долларов. Америка является крупнейшим глобальным донором.