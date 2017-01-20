Пентагон сообщил об убийстве одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии Ликвидированный террорист был связан с атаками на объекты сил Запада.

Авиаудар Фото: www.1news.az

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" был убит в результате авиаудара США на севере Сирии 17 января.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Речь идет о Мохаммеде Хабибе Буссадуне Аль-Туниси.

По словам Кука, Аль-Туниси отвечал за "внешние операции" и был связан с террористическими атаками на объекты сил Запада.

Кук добавил, что Аль-Туниси прибыл в Сирию в 2014 году, а до этого несколько лет провел в странах Европы и Ближнего Востока.

12 января в Сирии также был убит Абд аль-Джалил аль-Муслими, который, по данным Пентагона, имел тесные связи с "Аль-Каидой", а в 1990-х годах проходил подготовку в лагерях террористической организации "Талибан".

Ранее, в ноябре, в Пентагоне также сообщили о гибели одного из лидеров "Аль-Каиды".