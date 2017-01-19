Трамп планирует проводить в Вашингтоне военные парады
Когда именно планируется проводить военные парады и в честь каких праздников, Трамп не сообщил.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует проводить военные парады в Вашингтоне.
По его словам, таким образом США смогут продемонстрировать свою военную мощь, пишет "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.
"Военные могут пройти маршем по Пенсильвания-авеню. Авиация сможет пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном во время парадов", - заявил Трамп. Когда именно планируется проводить военные парады и в честь каких праздников, Трамп не сообщил.
"Быть великим президентом - это много всего одновременно. В том числе и быть великим вдохновителем для этой страны", - заявил Трамп.
Как отмечается, в США регулярно проводятся военные парады, в основном приуроченные к каким-либо памятным датам, однако эти мероприятия носят локальный характер и не включают демонстрацию военной техники.
Последний крупный военный парад с демонстрацией военной техники в Вашингтоне прошел в 1991 году в честь окончания операции "Буря в пустыне" в Ираке. Парад, участие в котором приняли воесь тысяч человек и танки, принимал президент США Джордж Буш-старший.