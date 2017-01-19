В Тегеране обрушилось 17-этажное здание Есть погибшие и раненые.

Пожар в 17-этажном здании в центре Тегерана Фото: EPA/UPG

В иранской столице Тегеране мощный пожар привел к обрушению 17-этажного торгового центра. Погибли по меньшей мере 30 пожарных, 75 человек пострадали.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранский Press TV.

При этом иранский телеканал не указывает, от кого получена информация о погибших пожарных.

Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана (построено в начале 1960-х) под названием "Пласко" вспыхнул сегодня утром.

В здании располагались торговый центр и пошивные мастерские.

В настоящее время район вокруг здания оцеплен полицией, которая не пускает туда владельцев магазинов, желавших вынести из него свои товары.

На место обрушения также направлены войска, которые должны помочь в расчистке обвалов.