Deutsche Bank выплатит США рекордный штраф Банк должен будет выплатить огромный штраф и возместить убытки своим клиентам в США.

Deutsche Bank Фото: hspritno.info

Немецкий Deutsche Bank выплатит американской стороне $7,2 млрд штрафа.

Об этом сообщает SPIEGEL.

По данным издания, Минюст США подтвердил во вторник вечером соглашение по сомнительным сделкам с ипотечными кредитами, которые обошлись крупнейшему финансовому учреждению Германии в общей сложности в $7,2 млрд.

Это крупнейший штраф, когда-либо накладывавшийся против одного банка. При этом отметим, что Deutsche Bank отделался меньшим штрафом, чем предполагалось ранее, - изначально речь шла о $14 млрд.

Банк должен будет выплатить $3,1 млрд непосредственно штрафа и возместить убытки клиентам банка в США в размере $4,1 млрд в течение следующих 5 лет.

Обвинения против банка отнюдь не шуточные, ему ставят в вину не просто махинации, а провоцирование всего мирового финансового кризиса. "Deutsche Bank обманул не только инвесторов, а напрямую способствовал возникновению мирового финансового кризиса", - заявила министр юстиции США Лоретта Линч.

Иски против Deutsche Bank были поданы из-за манипуляций с ипотечными ценными бумагами в 2006-2007 годах. В США полагают, что именно они привели к обвалу американского рынка недвижимости в 2008 году, которым стал началом всего мирового финансового кризиса.

Самым тяжелым стал для Deutsche Bank 2015 год, когда на него обрушилась лавина неприятных новостей в связи с целым рядом неприятных историй. Так, осенью 2015 года стало известно, что из-за несоблюдения санкций против Ирана и Сирии банк должен заплатить тем же США штраф в размере по меньшей мере €182 млн. Весной 2015 года американский и британский финансовые регуляторы оштрафовали банк на рекордную общую сумму в $2,5 млрд за попытки манипуляций средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR).

В конце мая 2015 года Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников которого заподозрили в отмывании денег на сумму в $6 млрд (в этом случае финучреждение могло нарушить экономические санкции, введенные в связи с конфликтом в Украине). Летом того же года в штаб-квартире Deutsche Bank (основан в 1870 году) во Франкфурте-на-Майне прошли обыски.