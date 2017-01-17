В НАТО обеспокоены замечаниями Трампа об "устарелости" Альянса, - Штайнмайер Трамп считает, что блок НАТО устарел, поскольку не смог защититься от террористических атак.

Штайнмайер Фото: пресс-служба президента

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что комментарии избранного президента США Дональда Трампа относительно того, что НАТО устарело, вызвали беспокойство среди 28 членов Альянса.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам Штайнмайера, высказывания Трампа противоречат тому, о чем ранее говорил кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я говорил сегодня не только с министрами иностранных дел ЕС, но также и с министрами иностранных дел НАТО и могу сообщить, что сигналы состоят в том, что не было никакого уменьшения напряженности", - заявил глава МИД ФРГ после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя заявления Трампа, прозвучавшие в его интервью газетам Bild и The Times of London.

В интервью Трамп заявил, что Альянса устарел, поскольку не смог защититься от террористических атак. Он также сказал, что всегда испытывал "большое уважение" к канцлеру Германии Ангеле Меркель, но назвал ее политику по мигрантам "катастрофической ошибкой", которая открыла дверь для террористических атак.

Госсекретарь США Джон Керри, комментируя высказывания Трампа, заявил, что "неуместно" со стороны избранного президента лезть с замечаниями в политику другой страны.

Напомним, на прошлой неделе кандидат на пост главы Пентагона Джейм Мэттис заявил, что Путин хочет расколоть НАТО. Отвечая на вопросы сенаторов, он сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.