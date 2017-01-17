Европарламент не смог с первой попытки избрать нового президента По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура.

Фото: ecb.europa.eu

В Европарламенте первое голосование не обеспечило избрания нового председателя.

Об этом по результатам тайного голосования в Страсбурге объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц, передает "Укринформ".

"Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства (50% плюс один голос - ред). Следовательно, по процедуре, я объявляю второе голосование", - заявил Шульц.

По результатам первого тура больше всего голосов, как ожидалось, набрал представитель Европейской народной партии Антонио Таяни - 274.

Второе место занял лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла - 183.

Кандидат от Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стивенс набрала 77 голосов поддержки.

Депутат от Европейских зеленых Джин Ламберт - 56.

Представитель Европейских объединенных левых Элеонора Флоренца имеет 50 голосов.

Кандидат от Европы наций и свободы Лаврентий Ребега набрал 43 голоса.

По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, получившие больше всего голосов по сравнению с другими. Дальше победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.

Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.

Как сообщалось ранее сегодня, в Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию.