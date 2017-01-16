Число собирающихся бойкотировать инаугурацию Трампа конгрессменов возросло до 26 В качестве причины многие назвали резкие выражения Трампа в адрес Джона Льюиса.

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Число конгрессменов-демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, растет. О своем решении заявили уже 26 человек, передает ВВС.

В качестве причины многие депутаты назвали недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса. Льюис многие годы является видным участником движения за гражданские права, и для многих американцев стал героем. Он участвовал в выступлениях 1965 года в Сельме и Монтгомери за избирательные права чернокожих.

В 1987 году он был избран в палату представителей от пятого округа штата Джорджия. Этот округ Трамп назвал "кишащим преступниками".

После того как Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом", тот в своем "Твиттере" написал: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

После этого заявления многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая состоится в пятницу.

Всего в двух палатах конгресса заседает 535 депутатов.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама покинет свою должность 20 января. В этот же день состоится инаугурация 45-го президента Дональда Трампа, который на выборах в ноябре 2016 года победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.