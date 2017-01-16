Художник Павленский эмигрировал из России Акциониста заподозрили в сексуальном насилии.

Петр Павленский Фото: wwww.mr7.ru

Художник Петр Павленский уехал из России вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми после того, как правоохранительные органы заподозрили его в сексуальном насилии.

Павленский рассказал телеканалу "Громадське", что его предупреждали о возможном деле. В декабре Павленского и Шалыгину задержали "люди в масках", которые представились сотрудниками уголовного розыска. Восемь часов их продержали в Следственном комитете, после чего отпустили, предупредив, чтобы они не уезжали из России. На следующий день Павленский, Шалыгина и двое их детей покинули страну.

Адвокат художника Ольга Динзе рассказала, что следователи не показали ей самого заявления, поэтому она не знает, в чем конкретно подозреваются Павленский и Шалыгина; в настоящее время проводится доследственная проверка.

Павленский стал известен после первой акции под названием "Шов", которую он провел в поддержку панк-группы Pussy Riot в июле 2012 года. Художник зашил себе рот и вышел с плакатом к Казанскому собору в Петербурге. Тогда Павленского задержали полицейские и отвезли на обследование к психиатру. Врач художника счел вменяемым и отпустил домой.

Почти через год Павленский разделся и обернулся колючей проволокой около здания законодательного собрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейские разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция прошла в Москве: Павленский прибил мошонку к брусчатке на Красной площади. Перфоманс был приурочен ко Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.

В мае 2016 года Мировой суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Москве освободил Павленского от наказания за акцию "Свобода" из-за истечения срока давности. Проведенная в феврале 2014 года акция была призвана выразить солидарность с событиями на киевском Майдане. Тогда Павленский и соратники рано утром построили на мосту в Петербурге баррикаду из покрышек и подожгли ее. При этом они били по железу, чтобы воссоздать звуки акций протеста на Майдане.

В июне Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным по статье "повреждение культурного наследия" за поджог в ноябре 2015 года двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.