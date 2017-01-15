Пан Ги Мун поддержал размещение американских систем ПРО в Южной Корее "Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна".

Фото: EPA/UPG

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает правильным решение разместить в Южной Корее современные системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом он заявил во время посещения военной базы под Сеулом, передает "Интерфакс".

"Причины, по которым мы решили разместить у нас THAAD - это упорные попытки КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер", - заявил Пан Ги Мун.

"Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна", - добавил он.

Отметим, что Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее. До того как стать генсеком ООН, онн возглавлял МИД страны.

Напомним, Сеул и Вашингтон летом 2016 года решили развернуть в Южной Корее модернизированный противоракетный комплекс для противодействия угрозе со стороны КНДР. Такое решение возмутило Китай, а российский сенатор пригрозил ответным размещением ракет на Дальнем Востоке.

THAAD, сконструированный Lockheed Martin Corp, направлен на защиту от баллистических ракет малой и средней дальности.