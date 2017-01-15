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​Трамп начал считать дни до своей инаугурации

Избранный президент США вступит в должность 20 января.

​Трамп начал считать дни до своей инаугурации
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп начал обратный отсчет дней до своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Первый пост Трампа в Фейсбуке из этой серии с хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 150 тыс. лайков.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама покинет свою должность 20 января. В этот же день состоится инаугурация 45-го президента Трампа, который победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Инаугурация нового президента США состоится в Вашингтоне на Капиталийском холме 20 января. По меньшей мере восемь американских конгрессменов заявили, что намерены бойкотировать церемонию.

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Тэги: инаугурация, Дональд Трамп, выборы президента США (2016)

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