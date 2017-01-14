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HRW назвала Трампа главной угрозой для прав человека

Предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости".

HRW назвала Трампа главной угрозой для прав человека
Фото: EPA/UPG

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека, передает DW.

"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой. - Ред.) войны", - отмечается в  докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год.

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму.

Ранее сообщалось, что восемь конгрессменов решили бойкотировать инаугурацию Трампа.

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Тэги: правозащитники, права человека, Дональд Трамп, Human Rights Watch

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