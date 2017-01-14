Немецкая разведка обвинила Россию в попытке испортить отношения ЕС и США Правительству Германии предоставлен доклад о действиях РФ.

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) обвинили Россию в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы и США.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на публикацию журнала Der Spiegel.

BND и BfV предоставили правительству Германии доклад под названием "PsyOps", в котором утверждается, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и BfV расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года.

В докладе также говорится, что РФ пытается распространить взгляды, которые поставили под сомнение нынешнее тесное союзное сотрудничество Европы с США.

Напомним, что 6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США. Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований четко уверены, что Путин и правительство РФ стремились помочь избранию Дональда Трампа.