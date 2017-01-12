В Грузии произошел раскол в партии Саакашвили Бывшие однопартийцы обвинили лидера в том, что он "цепляется за власть в партии".

В Грузии ведущие члены ныне оппозиционной партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михеила Саакашвили заявили, что выходят из партии и создают новую политическую силу.

Об этом информирует Радио Свобода.

Бывший спикер парламента Давит Бакрадзе заявил, что новая сила начнет "новую фазу борьбы" против ныне правящей партии "Грузинская мечта", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, со своей стороны, заявил, что в "разрушении" партии виноват Михеил Саакашвили. Он обвинил бывшего президента в том, что он "уже не излучает лидерство", а "цепляется за власть в партии".

Всего из 27 депутатов парламента, представляющих "Единое национальное движение", накануне съезда партии, который назначен на 20 января, из партии вышел 21.

На этом съезде должны были наконец избрать председателя партии – эта должность формально вакантна еще с конца 2013 года, когда Саакашвили перебрался в Украину. Его оппоненты заявляют, что съезд созывается с нарушением регламента.

По сообщениям, опросы показывают, что Саакашвили до сих пор остается популярным среди рядовых членов "Единого национального движения", хотя против него выступила значительная часть партийной элиты.

Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. Победу в них получила правящая партия "Грузинская мечта". Партии Михаила Саакашвили не удалось провести в парламент ни одного кандидата по мажоритарке.

В начале октября Саакашвили на встрече со сторонниками партии "Единое национальное движение" в Нью-Йорке заявил, что собирается вернуться на родину, если его партия победит на предстоящих выборах. Он также сказал, что видит главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе на посту будущего главы МВД Грузии.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Главная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по трем уголовным делам. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.