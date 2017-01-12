В Германии машинист экстренно остановил поезд из-за снеговика на ж/д путях Розыгрыш обошелся в 5 тыс. евро.

Архивное фото Фото: restbee.ru

В Германии машинист пассажирского поезда принял стоящего на рельсах снеговика за живого человека и применил экстренное торможение.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел в среду неподалеку от города Везенберг на севере страны.

Три человека, личность которых установить пока не удалось, слепили на рельсах снеговика ростом примерно полтора метра. Машинист следовавшего по этим путям поезда издалека принял снеговика за человека и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава.

Пострадавших среди пассажиров нет, а вот ущерб поезду оценили в 5 тысяч евро.

Сейчас полиция ищет создателей снеговика. Немецкие железные дороги намерены взыскать с них ущерб, причиненный составу. Кроме того, им грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Это не единственный необычный инцидент, произошедший за последние сутки с поездами в Германии. В ночь на четверг на западе страны сошел с рельсов нидерландский товарный поезд, врезавшийся в брошенный на путях сейф.

Напомним, на Рождество в Киеве двое неизвестных сильно избили помощника машиниста, который сделал им замечание за попытку разрисовать поезд.