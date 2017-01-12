Французский суд освободил задержанного экс-премьера Косово Бывший косовский премьер должен оставаться во Франции под судебным надзором, пока рассматривается его дело.

Рамуш Харадинай Фото: klankosova.tv

Французский суд принял решение освободить задержанного экс-премьера Косово Рамуша Харадиная.

Об этом сообщает Associated Press.

Суд в восточном французском городе Кольмар принял решение о том, что Рамуш Харадинай может выйти из тюрьмы, однако должен оставаться во Франции под судебным надзором, пока рассматривается его дело.

Ранее, 10 января, Сербия официально попросила власти Франции об экстрадиции Харадиная. До этого, 6 января, французский суд решил, что он должен оставаться под стражей до решения о передаче его Сербии. Днем ранее он был задержан во Франции по запросу Сербии.

Харадинай, который возглавляет оппозиционную партию "Альянс за будущее Косово", непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004-2005 годах, когда этот край был фактически протекторатом ООН, уже не подконтрольным Белграду. Во время Косовской войны 1998-1999 годов Харадинай был одним из полевых командиров сепаратистской вооруженной группировки "Армия освобождения Косово". Сербия обвиняет его в военных преступлениях против гражданских во время войны.

В военных преступлениях Хардиная обвинял и Международный уголовный трибунал по делам бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил его дважды и оба раза оправдывал за отсутствием неопровержимых доказательств вины.