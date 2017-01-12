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Мексика готова обсуждать вопросы миграции с США, - президент Ньето

Мексиканский лидер намерен продолжать пропагандировать торговую интеграцию в Северной Америке.

Мексика готова обсуждать вопросы миграции с США, - президент Ньето
Энрике Пенья Ньето
Фото: www.globalmedia.mx

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна открыта к обсуждению вопросов миграции, торговли и безопасности с США, но за стену на границе платить не будет.

Об этом сообщает агентство Рейтер

По словам Ньето, Мексика будет вкладывать средства в более безопасную границу, но не в стену, о строительстве которой заявлял избранный президент США Дональд Трамп. При этом, по словам мексиканского лидера, США разделяют ответственность за миграцию и должны прикладывать усилия к прекращению потока незаконного оружия в южном направлении.

Ньето добавил, что будет продолжать пропагандировать торговую интеграцию в Северной Америке.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно выражал свое критическое отношение к Североамериканской зоне свободной торговли. По его мнению, это торговое объединение, членами которого являются Канада, США и Мексика, является несправедливым по отношению к Штатам.

В сентябре 2016 года президент Мексики отказал Трампу в оплате стены на границе. Возведение стены протяженностью более 3 тыс. км на всей границе с Мексикой было ключевым пунктом предвыборной программы Трампа по части национальной безопасности.

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Тэги: США, Мексика, меры безопасности, Дональд Трамп, Энрике Пенья Ньето

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