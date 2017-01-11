Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице До этого наиболее популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков.

Фото: EPA/UPG

Прощальное сообщение Барака Обамы в качестве президента США стало самым популярным за время его президентства, передает Радио Свобода. "Твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности что-то менять, но в ваши", - написал уходящий президент в микроблоге.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Как отмечает агентство Associated Press, до этого наиболее популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков.

После инаугурации избранного президента Дональда Трампа аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.