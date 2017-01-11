Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице
До этого наиболее популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков.
Прощальное сообщение Барака Обамы в качестве президента США стало самым популярным за время его президентства, передает Радио Свобода. "Твитом" поделились более полумиллиона пользователей.
"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности что-то менять, но в ваши", - написал уходящий президент в микроблоге.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Как отмечает агентство Associated Press, до этого наиболее популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков.
После инаугурации избранного президента Дональда Трампа аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.