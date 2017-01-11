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CNN сообщил о компромате российских спецслужб на Трампа

Якобы записаны утехи будущего президента с проститутками в Москве.

CNN сообщил о компромате российских спецслужб на Трампа
Фото: EPA/UPG

Российские спецслужбы могут располагать компрометирующей информацией о личной жизни и финансах избранного президента США Дональда Трампа.

Такое утверждение содержится в двухстраничном документе, с которым руководители разведсообщества США ознакомили уходящего президента Барака Обаму и самого Трампа, сообщает в ночь на среду, 11 января, американский телеканал CNN.

По данным журналистов, эти предполагаемые сведения американская разведка получила от бывшего агента британской спецслужбы MI6. Исходя из предыдущего опыта работы с этим экс-агентом, сотрудники американских спецслужб относились к предоставляемой им информации с доверием. Теперь достоверность и корректность его сообщений о Трампе проверяется.

В публикации CNN не раскрываются все детали документа, однако отмечается, что в нем, среди прочего, есть сведения о возможных контактах между представителями команды Трампа и россиянами во время предвыборной кампании.

В тот же день интернет-портал Buzzfeed опубликовал сканы 35-страничного документа, согласно которому ФСБ могла получить компромат на Трампа и шантажировать его. Документ может быть полной версией досье о российском компромате на Трампа. В редакционном предуведомлении подчеркивается, что подлинность документа не подтверждена, более того, он содержит очевидные ошибки.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Избранный президент США отреагировал на публикации CNN и Buzzfeed в своем микроблоге Twitter, назвав эти данные "фейковыми новостями" и "тотальной политической охотой на ведьм".

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Тэги: Россия, спецслужбы, компромат, Дональд Трамп
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