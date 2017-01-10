Журналисты узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии Марат Ахметши стал как минимум 24-м жертвой в ВС РФ.

Фото: shahrikazan.com

Военный из Татарстана погиб в Сирии летом 2016 года. Он стал как минимум 24-м российским военнослужащим, убитым в ходе сирийской операции.

Информацию о смерти военного 7 января опубликовал татарский новостной сайт Shahrikazan.com. В настоящее время ссылка не работает, однако с материалом можно ознакомиться в архивированной копии.

По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит Shahrikazan.com, в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до жены с незнакомого номера, который оказался сирийским. Она также рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, не уточнила.

В военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани агентству РБК подтвердили гибель военного. Похороны капитана-артиллериста Марата Ахметшина состоялись в августе 2016 года.

Погибшему было посмертно присвоено звание Героя России.

Капитан артиллерии стал как минимум 24-м убитым в ходе сирийской операции. Последним погибшим до появления информации об Ахметшине считался полковник Руслан Галицкий, который выполнял задачи в составе группы российских военных советников в Сирии. Он скончался в госпитале, после того как получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела "боевиками оппозиции" одного из кварталов на западе Алеппо.