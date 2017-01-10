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В Конгресс США внесли проект закона о создании комиссии по расследованию кибератак

Пока законопроект не поддерживает ни один республиканец.

В Конгресс США внесли проект закона о создании комиссии по расследованию кибератак
Конгресс США

Американские конгрессмены-демократы призвали к созданию независимой комиссии для расследования попыток России вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Рейтер

Агентство отмечает, что подобная комиссия была создана для расследования террористических атак на США в 2001 году.

Демократы предлагают принять "Акт в защиту нашей демократии" и в его рамках создать состоящую из 12 представителей двухпартийную независимую комиссию, цель которой - опросить свидетелей и получить документы, чтобы изучить "попытки Москвы или других структур повлиять на выборы".

Агентство добавляет, что у этого законопроекта, который был внесен в обе палаты Конгресса США, мало шансов, потому что пока его не поддерживает ни один республиканец. При этом Республиканская партия сейчас контролирует и Сенат, и Палату представителей.

6 января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи кибератак. Разведслужбы также утверждали, что приказ о проведении кампании по вмешательству в выборы отдал лично российский президент Владимир Путин.

В конце декабря президент США Барак Обама заявил о причастности России к хакерским атакам и ввел санкции против российских спецслужб ФСБ, ГРУ, а также нескольких физических и юридических лиц. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 российских дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

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Тэги: США, Россия, законопроекты, хакеры, Конгресс, выборы президента США (2016)
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