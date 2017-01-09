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ООН перевела страны Балтии в субрегион "Северная Европа"

Ранее балтийские страны были частью Восточной Европы.

ООН перевела страны Балтии в субрегион "Северная Европа"
Фото: 112.ua

Организация Объединенных Наций (ООН) официально признала Латвию, Литву и Эстонию Северной Европой.

Об этом сообщает депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, ссылаясь на соответствующее решение.

"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - написал он.

На странице ООН, посвященной классификации по субрегиональным группам, Эстония, Латвия и Литва теперь значатся в субрегионе "Северная Европа".

Фото: http://unstats.un.org

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Тэги: Европа, Латвия, Литва, Эстония, Прибалтика
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