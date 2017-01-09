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КНДР готова запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любой момент, - ЦТАК

В Пентагоне заявили, что возможности КНДР в сфере ядерного оружия являются "серьезной угрозой" для США.

Северная Корея заявила о готовности совершить тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты в любой момент.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ЦТАК.

"Межконтинентальная баллистическая ракета будет запущена в то время и в том месте, которые будут определены верховным командованием КНДР", - цитирует агентство неназванного представителя Минобороны КНДР.

Министр обороны США Эштон Картер в воскресенье заявил, что возможности КНДР в сфере ядерного оружия являются "серьезной угрозой" для США и что страна готова сбивать выпущенные Пхеньяном баллистические ракеты.

"Мы бы их сбивали только в том случае, если бы они представляли угрозу, то есть если бы они были направлены на нашу территорию или территорию наших друзей и союзников", - заявил Картер в эфире NBC.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к проведению испытаний МБР.

Накануне стало известно, что в Южной Корее создадут отряд для убийства Ким Чен Ына в случае войны.

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Тэги: США, ядерное оружие, КНДР, ракеты, ядерные испытания, Эштон Картер
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