Умер бывший президент Ирана Хашеми Рафсанджани Он управлял страной с 1989 по 1997 год.

Акбар Хашеми Рафсанджани Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 8 января, в Тегеране в возрасте 82 лет умер бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани.

Об этом сообщило местное издание IRNA.

Он скончался в больнице, куда попал с сердечным приступом.

Рафсанджани занимал целый ряд высоких должностей в Иране после Исламской революции 1979 года. В том числе в 1980-1989 годах был председателем Меджлиса Ирана, а в 1989-1997 годах - президентом страны.

С 1989 года и до своей смерти возглавлял также Совет по определению политической целесообразности, совещательный орган при высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

Сейчас должность президента Ирана занимает Хасан Рухани.