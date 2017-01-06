Более 30 заключенных погибли во время тюремного бунта в Бразилии Правозащитники критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему.

Фото: 1in.am

По меньшей мере 33 заключенных были убиты в тюрьме муниципалитета Боа-Виста на севере Бразилии.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников.

Высокопоставленный чиновник службы безопасности штата Юзиэль де Кастро обвинил в насилии банду наркоторговцев.

В начале января во время тюремного бунта в бразильском городе Манаус погибли более 60 человек.

Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему - переполненность мест заключения здесь является нормой, а беспорядки происходят регулярно.