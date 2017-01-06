Более 30 заключенных погибли во время тюремного бунта в Бразилии
Правозащитники критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему.
По меньшей мере 33 заключенных были убиты в тюрьме муниципалитета Боа-Виста на севере Бразилии.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников.
Высокопоставленный чиновник службы безопасности штата Юзиэль де Кастро обвинил в насилии банду наркоторговцев.
В начале января во время тюремного бунта в бразильском городе Манаус погибли более 60 человек.
Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за созданную в стране тюремную систему - переполненность мест заключения здесь является нормой, а беспорядки происходят регулярно.