В Канаде военный застрелил всех членов своей семьи и покончил с собой
Мотивы убийств пока не установлены.
Ветеран войны в Афганистане, его жена, 10-летняя дочь и теща были найдены мертвыми в доме в сельской местности провинции Новая Шотландия, Канада.
Об этом сообщает CBC News.
Предварительные выводы правоохранителей свидетельствуют, что мужчина сначала расстрелял своих родственников, после этого покончил жизнь самоубийством. В его доме были найдены две единицы огнестрельного оружия. Мотивы этого поступка пока не установлены.
Погибшим оказался 33-летний Лионель Десмонд, который 10 лет назад проходил службу в Афганистане и страдал посттравматическим синдромом. Он недавно вернулся из Монреаля, где проходил стационарное лечение от своего недуга. Тела нашла тетя жены Лионеля.
Сейчас в доме погибших продолжается обыск.
Как сообщалось накануне, в Китае чиновник открыл огонь по коллегам, а затем, вероятно, покончил с собой.