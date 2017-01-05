В Канаде военный застрелил всех членов своей семьи и покончил с собой Мотивы убийств пока не установлены.

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Ветеран войны в Афганистане, его жена, 10-летняя дочь и теща были найдены мертвыми в доме в сельской местности провинции Новая Шотландия, Канада.

Об этом сообщает CBC News.

Предварительные выводы правоохранителей свидетельствуют, что мужчина сначала расстрелял своих родственников, после этого покончил жизнь самоубийством. В его доме были найдены две единицы огнестрельного оружия. Мотивы этого поступка пока не установлены.

Погибшим оказался 33-летний Лионель Десмонд, который 10 лет назад проходил службу в Афганистане и страдал посттравматическим синдромом. Он недавно вернулся из Монреаля, где проходил стационарное лечение от своего недуга. Тела нашла тетя жены Лионеля.

Сейчас в доме погибших продолжается обыск.

Как сообщалось накануне, в Китае чиновник открыл огонь по коллегам, а затем, вероятно, покончил с собой.