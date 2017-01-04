Президент Молдовы встретился с лидером непризнанного Приднестровья Встреча прошла за закрытыми дверями.

Фото: пресс-служба президента Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с новым фактическим лидером сепаратистского пророссийского Приднестровского региона страны Вадимом Красносельским, который называет себя "президентом Приднестровской молдавской республики".

Встреча состоялась в городе Бендеры, захваченном сепаратистами, хотя официально оно должно быть в буферной зоне между территориями, подконтрольными Кишиневу и сепаратистам, передает Радио Свобода.

По сообщениям об этой встрече российских агентств, работающих на сепаратистской территории, после встречи за закрытыми дверями Додон заявил, что в отношении приднестровского урегулирования есть определенные сложные вопросы и разные точки зрения. Но, по его словам, "это не значит, что мы не должны садиться за стол переговоров и обсуждать и решать проблемы наших граждан".

Красносельский, со своей стороны, сказал, что переговоры были сосредоточены, среди прочего, на вопросах свободного передвижения людей, железнодорожного сообщения и взаимного признания документов сторон.

Накануне встречи Додон написал в фейсбуке, что такая встреча необходима, чтобы интенсифицировать переговоры о приднестровском урегулировании.

Красносельский заявлял, что выступает за независимость Приднестровского региона Молдовы и его тесные связи с Россией на основании результатов референдума 2006 года, непризнанные в мире.

Додон, занявший пост президента Молдовы 23 декабря, обещал решить приднестровский вопрос за время пребывания на этом посту.

Красносельский стал фактическим лидером Приднестровского региона в середине декабря после непризнанных в мире "выборов" на захваченных сепаратистами территориях Молдовы.