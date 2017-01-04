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При взрыве здания ООН в Сомали пострадали охранники

Ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".

При взрыве здания ООН в Сомали пострадали охранники
Теракт в Могадишо, Сомали (Архив)
Фото: EPA/UPG

При взрыве заминированного автомобиля у здания ООН в столице Сомали Могадишо пострадали четыре охранника.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

"Мы можем подтвердить, что четверо охранников, которые работают в Организации Объединенных Наций, получили ранения", - сказал Нур Осман, сотрудник полиции, работающий на месте происшествия.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", являющиеся союзниками "Аль-Каиды".

Как сообщается, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в гараже за пределами объектов, принадлежащих к организации Программы развития ООН (ПРООН), сказал полицейский.

Напомним, 11 декабря при взрыве в столице Сомали погибли 29 человек. Тогда ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".

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Тэги: ООН, Сомали, теракты, "Аш-Шабаб"
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