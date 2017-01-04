При взрыве здания ООН в Сомали пострадали охранники
Ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".
При взрыве заминированного автомобиля у здания ООН в столице Сомали Могадишо пострадали четыре охранника.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"Мы можем подтвердить, что четверо охранников, которые работают в Организации Объединенных Наций, получили ранения", - сказал Нур Осман, сотрудник полиции, работающий на месте происшествия.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", являющиеся союзниками "Аль-Каиды".
Как сообщается, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в гараже за пределами объектов, принадлежащих к организации Программы развития ООН (ПРООН), сказал полицейский.
Напомним, 11 декабря при взрыве в столице Сомали погибли 29 человек. Тогда ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".