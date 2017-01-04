При взрыве здания ООН в Сомали пострадали охранники Ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".

Теракт в Могадишо, Сомали (Архив) Фото: EPA/UPG

При взрыве заминированного автомобиля у здания ООН в столице Сомали Могадишо пострадали четыре охранника.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

"Мы можем подтвердить, что четверо охранников, которые работают в Организации Объединенных Наций, получили ранения", - сказал Нур Осман, сотрудник полиции, работающий на месте происшествия.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", являющиеся союзниками "Аль-Каиды".

Как сообщается, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в гараже за пределами объектов, принадлежащих к организации Программы развития ООН (ПРООН), сказал полицейский.

Напомним, 11 декабря при взрыве в столице Сомали погибли 29 человек. Тогда ответственность за атаку на себя также взяли террористы "Аш-Шабаб".