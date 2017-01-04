Личность стамбульского террориста установлена, - МИД Турции Имя террориста и другая информация о нем пока не раскрываются.

Фото: EPA/UPG

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Имя террориста и другая информация о нем пока не раскрываются.

Кроме того, турецкая полиция задержала в городе Измир пятерых предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), которые могут быть причастны к организации теракта в клубе Reina, передает Рейтер.

Накануне турецкое информагентство Dogan сообщало, что стамбульский террорист может быть выходцем из Кыргызстана, Узбекистана или восточных районов Китая. Ему около 25 лет. По информации испанского агентства EFE, исполнителем теракта может быть 28-летний Лакхе Машрапов. Паспорт этого человека, как утверждает EFE, показали в эфире турецкого телеканала TRT World.

Позже в Кыргызском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили, что причастность к теракту гражданина Кыргызстана, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана.

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек. Еще около 70 человек получили ранения.

Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего.

Накануне сообщалось, что турецкая полиция задержала двух иностранцев в рамках расследования стамбульского теракта.