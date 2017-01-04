Из филиппинской тюрьмы сбежали около 160 заключенных
Погиб один из охранников тюрьмы и пятеро заключенных.
На Филиппинах из тюрьмы сбежали 158 заключенных.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщения властей.
Побег удалось осуществить после атаки предполагаемых боевиков местной исламистской организации. В результате нападения погиб один из охранников тюрьмы и пятеро заключенных. Шестеро военных получили серьезные ранения.
Поисковая операция пока продолжается.
Глава одного из местных поселений рассказал, что его жители поймали одного из беглецов и готовы защищать поселения, чтобы беглецы не смогли найти убежище или захватить заложников.
Напомним, президент Филиппин
Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолетов так, как делал это в прошлом. Он также рассказал, как однажды выбросил из вертолета гражданина КНР, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.
Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.
По данным AFP, с момента избрания Дутерте президентом полицейские убили более 2000 человек в операциях против торговцев наркотиками, а также тех, кто их употребляет. Еще свыше 3000 погибли при невыясненных обстоятельствах. На недовольство правозащитных организаций, которые указывают на нарушение закона, президент отвечает, что полиция убивает только в целях самообороны, а остальные жертвы - дело рук бандитов.