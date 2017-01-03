После войны
После войны
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Шестая колонна
Шестая колонна
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяМир

Президент Молдовы анонсировал свою встречу с руководством непризнанного Приднестровья

Стороны намерены обсудить "нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия".

Президент Молдовы анонсировал свою встречу с руководством непризнанного Приднестровья
Додон
Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон встретится в среду, 4 января, с новым руководителем непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Об этом Игорь Додон написал на своей странице в Facebook

"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры состоится рабочая встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", - написал Додон.

Информацию о встрече подтвердили и в пресс-службе Вадима Красносельского, сообщив, что в городе Бендеры планируется обсудить актуальные вопросы отношений между Кишиневом и Тирасполем, а также практические аспекты, направленные на нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия.

Во время нахождения Игоря Додона в Приднестровье запланировано также посещение Храма Святого Благоверного князя Александра Невского и Исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость".

Это первая за последние несколько лет встреча руководителей официального Кишинева и непризнанного Приднестровья. Последняя встреча между экс-премьером Молдовы Кириллом Габуричем и бывшим лидером Приднестровья Евгением Шевчуком состоялась в Кишиневе в 2015 году.

Напомним, что пророссийский кандидат Игорь Додон одержал победу в президентской гонке во втором туре выборов президента Молдовы в ноябре. 

Новости по теме:

Тэги: Молдова, Приднестровье, переговоры, Игорь Додон
Реклама

Читайте в разделе