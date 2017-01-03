Президент Молдовы анонсировал свою встречу с руководством непризнанного Приднестровья Стороны намерены обсудить "нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия".

Додон Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон встретится в среду, 4 января, с новым руководителем непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Об этом Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

"Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры состоится рабочая встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", - написал Додон.

Информацию о встрече подтвердили и в пресс-службе Вадима Красносельского, сообщив, что в городе Бендеры планируется обсудить актуальные вопросы отношений между Кишиневом и Тирасполем, а также практические аспекты, направленные на нормализацию общей атмосферы двустороннего взаимодействия.

Во время нахождения Игоря Додона в Приднестровье запланировано также посещение Храма Святого Благоверного князя Александра Невского и Исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость".

Это первая за последние несколько лет встреча руководителей официального Кишинева и непризнанного Приднестровья. Последняя встреча между экс-премьером Молдовы Кириллом Габуричем и бывшим лидером Приднестровья Евгением Шевчуком состоялась в Кишиневе в 2015 году.

Напомним, что пророссийский кандидат Игорь Додон одержал победу в президентской гонке во втором туре выборов президента Молдовы в ноябре.