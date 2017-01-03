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В Беларуси открыли нефтяное месторождение

По предварительным подсчетам, запасы нефти на новом месторождении составляют 1,695 миллионов тонн.

В Беларуси открыли нефтяное месторождение

Компания "Белоруснефть" объявила об открытии на территории Республики Беларусь нового месторождения нефти. Оно получило название Угольское. 

Об этом сообщается на сайте "Белоруснефти"

По предварительным подсчетам, запасы нефти на этом месторождении составляют 1,695 миллионов тонн. Точная информация об объемах запасов станет известна после бурения второй разведочной скважины. При этом в "Белоруснефти" отметили, что уже получают из первой скважины порядка 39,5 тонн нефти в сутки.

"Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе", - рассказали в компании. При этом там добавили, что там наблюдается "аномально высокое пластовой давление", а это - положительный фактор для дальнейшей разработки месторождения. Оно было открыто в декабре.

Всего в Беларуси в настоящее время действует около 65 нефтяных месторождений.

Напомним, что в июле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти в стране нефть и газ.

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Тэги: нефть, Беларусь
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