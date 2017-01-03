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Ассанж обвинил администрацию Обамы в попытках представить Трампа нелегитимным президентом

Основатель WikiLeaks заявил о непричастности РФ к публикации Wikileaks документов, украденных хакерами с серверов Демпартии США.

Ассанж обвинил администрацию Обамы в попытках представить Трампа нелегитимным президентом
Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о попытках действующей администрации президента США Барака Обамы "делегимитизировать" победу Дональда Трампа на выборах. 

Выдержки из интервью Ассанжа телеканалу Fox News опубликовало издание The Hill.

Полная версия интервью с Ассанжем выйдет в эфир позднее во вторник, 3 января. По словам основателя WikiLeaks, попытки действующей администрации президента США обвинить Россию в причастности к проигрышу на выборах кандидата от демократов показывают их желание обесценить победу Трампа. "Они пытаются сказать, что Трамп - нелегитимный президент", - подчеркнул Ассанж.

Он добавил, что Россия не имеет отношения к публикации Wikileaks документов, украденных хакерами с серверов Демократической партии США, летом 2016 года. "Наш источник - это не государство", - отметил основатель WikiLeaks.

США обвинили Россию в причастности к вмешательству в ход президентской кампании осенью 2016 года. Тогда издания со ссылкой на источники сообщали, что американская разведка уверена в причастности России и президента Владимира Путина к хакерским атакам на Демократическую партию США.

В конце декабря 2016 года США объявили о введении новых санкций в отношении шести граждан России и пяти российских ведомств, в том числе в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). В списке также оказались хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. Помимо этого, власти США постановили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов вместе со своими семьями. 

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Тэги: США, Дональд Трамп, Джулиан Ассанж, выборы президента США (2016)
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