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Высланные российские дипломаты покинули территорию США

"Самолет взлетел, все улетели".

Высланные российские дипломаты покинули территорию США
Фото: Sergey Riabsev

Группа российских дипломатов, которым американские власти приказали покинуть территорию США, 1 декабря вылетели из Вашингтона в Москву. За ними прибыл самолет специального летного отряда "Россия", пишет агентство ТАСС.

"Самолет взлетел, все улетели", - заявил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

29 декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за вмешательство в выборы президента. В "черный список" попали, в частности, шесть граждан России, в том числе высшее руководство Главного разведывательного управления и два хакера.

Кроме того, США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов, а оставшимся - закрыть доступ до двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

Напомним, США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks.

Новые меры решили ввести только через несколько недель после выборов, чтобы Белый дом не выглядел защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.

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Тэги: США, Россия
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