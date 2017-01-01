23 человека погибли из-за пожара на пароме в Индонезии Возгорание, скорее всего, произошло в результате короткого замыкания в генераторе.

Фото: EPA/UPG

23 человека погибли и десятки получили ожоги из-за пожара на пароме Zahro Express в Индонезии, пишет Reuters.

На борту парома, который было около 250 человек.

Возгорание, скорее всего, произошло в результате короткого замыкания в генераторе. В считанные минуты судно было охвачено дымом, а пассажиры в панике выбежали на палубу и пытались надеть на себя спасательные жилеты.

Сгоревший паром был отбуксирован в ближайший порт.

Фото: EPA/UPG

Индонезия - архипелаг из более 17 тысяч островов, и паромы - основной вид транспорта между островами. Крушения здесь частое явление, так как зачастую паромы перегружены, а спасательных жилетов на всех не хватает.